Smolders begint laatste dag met topklassering in 3* 1.50m

We kunnen gerust stellen dat Harrie Smolders in vorm is op het CSI Dinard. In vrijwel elke proef was er een klassering voor de Nederlandse topruiter. Voorafgaand aan de Rolex Grand Prix die vanmiddag wordt gesprongen stond er vanochtend al een 3* 1.50m rubriek op het programma. Hierin was Smolders opnieuw uiterst succesvol. Als laatste starter in de barrage kon hij met een solide foutloze ronde het derde resultaat neerzetten met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago).

Maar liefst twaalf combinaties mochten van start in de barrage. Daniel Deusser zette al vroeg de eerste foutloze rit neer. Hij reed Bingo STE Hermelle (v. Number One D’iso un Prince) naar een scherpe tijd van 40.77 seconden. De combinaties die volgden beten zich allemaal stuk op de tijd van Deusser. Nayel Nassar bleek sneller maar moest helaas een fout incasseren.

Penelope Leprevost

Penelope Leprevost kwam als tiende aan start in de barrage en had gezien dat geen enkele collega op Deusser na foutloos bleef. Zij besloot het wat rustiger aan te doen met GFE Candy de Nantuel (v. Luidam) wat resulteerde in een mooie nul ronde in 42.84 seconden. Dit was uiteindelijk goed voor de tweede plaats.

Bingo du Parc

Als laatste starter kwam Harrie Smolders in de baan met zijn machtig springende vos. Ook hij had gezien dat de balken makkelijk vielen en besloot niet het onderste uit de kan te halen. Bingo du Parc sprong loepzuiver als altijd en met een foutloze rit in 46.76 seconden werd het een derde plaats. Vanmiddag begint de Rolex Grand Prix waar Smolders met Darry Lou als laatste combinatie van start zal gaan.

Uitslag.