Smolders begint Wereldbeker Bordeaux met zevende plaats

Harrie Smolders is de wereldbekerwedstrijd in Bordeaux goed begonnen. In de CSI5* rubriek over een hoogte van 1.40m reed hij Escape Z (v. Emerald) naar de zevende plaats. De rubriek werd gewonnen door Richard Howley die daarmee de thuisoverwinning voor Julien Gonin wegkaapte.

In het parcours direct op tijd reed Richard Howley zijn Mansini Ltd (v. Caressini L) in 61.62 seconden naar de overwinning. De Ier was bijna een seconde sneller dan de nummer twee Julien Gonin. De Fransman reed Estrella De La Batia (v. Diamant de Semilly) in 62.61 seconden naar de finish. De top drie werd compleet gemaakt door Pius Schwizer met Christina (v. Cassirado). Harrie Smolders had 66.63 nodig om Escape Z naar de finish te rijden en werd zevende.

Uitslag

Bron: Horses.nl