Smolders boekt opnieuw zege met For Chacco TN in Valkenswaard

Dat For Chacco TN (v. For Pleasure) over veel snelheid beschikt, bewees de tienjarige hengst al meermaals onder het zadel van Marriët Smit-Hoekstra. Maar ook Harrie Smolders weet die kwaliteit goed te benutten. Bovendien lijkt de Tops International Arena in Valkenswaard de combinatie goed te liggen. Begin deze maand boekten Smolders en For Chacco TN er hun eerste gezamenlijke internationale overwinning, gevolgd door een derde plaats in de tweesterren Grote Prijs. Vandaag voegde het duo daar opnieuw een overwinning aan toe. In het 4* 1,45 m twee-fasen zette Smolders met de hengst de winnende tijd van 28,30 seconden op de klok.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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