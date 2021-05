Smolders eindigt net buiten top 3 in GCT-Grand Prix

Harrie Smolders mocht zojuist met Monaco (v. Cassini II) als eerste van zes combinaties de ring in voor de barrage van de Global Champions Grand Prix in St. Tropez, maar hij kon de leiding niet lang vasthouden. Met vier strafpunten en een tijd van 35,83 seconden eindigde hij uiteindelijk op de vierde plek. De winst in deze rubriek was voor Peder Fredricson met Catch me Not (v. Cardento), die daarmee de tweede grote rubriek vandaag won.

Fredricson kwam als derde in actie in de barrage met de vijftienjarige ruin en zette de eerste foutloze ronde neer. De tijd van het duo bleek niet te kloppen en zo schreef de Zweedse ruiter, die even daarvoor met H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) met team Valkenswaard United de Global Champions League-etappe won, ook de Grand Prix van deze etappe van de Global Champions Tour op zijn naam.

Top drie

Henrik von Eckermann mocht zich met King Edward (v. Edward) achter zijn landgenoot opstellen voor de prijsuitreiking. Von Eckermann was de tweede en laatste die foutloos aan de finish van de barrage kwam en maakte daarmee het Zweedse feestje compleet. Simon Delestre maakte de top drie compleet met Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray). De Franse ruiter, die in de GCL eerder vandaag individueel de rubriek won met de vosruin, kreeg net als Smolders met Monaco vier strafpunten, maar was net iets sneller.

Uitslag

Bron: Horses.nl