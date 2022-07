Smolders en Darry Lou vijfde in barrage 1,55m

Harrie Smolders zette met Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) als eerste starter in de barrage over 1,55m op CSI5* Dinard met 41,25 seconden een scherpe tijd neer, maar uiteindelijk werd door vier van zijn concurrenten voorbij gesneld. De Fransen waren de baas in eigen huis: Julien Epaillard stuurde Gracieux du Pachis (v. Tinka's Boy) met 0/39,18 naar de overwinning terwijl zijn landgenoot Julien Gonin de tweede prijs in ontvangst mocht komen nemen.

Daniel Bluman bleef met de KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam) foutloos in 40,38 en werd daarmee derde, vlak voor Conor Swail en Count Me In (v. Count Grannus).

Uitslag.