Smolders en Deesse de Kerglenn grijpen net naast zege in barrage 1,45m Lier

Harrie Smolders moest in de barrage van de 1,45m rankingproef in Lier het hoofd buigen voor zuiderbuur Niels Bruynseels. Met Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) was Smolders een halve seconde langzamer. Bruynseels greep de zege met Diornella-D (v. Diamant de Semilly), die in december nog 10.000 euro in de wacht sleepte met een 1,45m-overwinning in Mechelen.

Smolders reed Deesse de Kerglenn vorige week in de nationale Grote Prijs van Deurne nog naar de derde prijs en vandaag maakte de merrie opnieuw veel indruk. Ze bleef in de tien combinaties tellende barrage foutloos en finishte in 34,36. Ook Cindy Pardaen bleef met Gumbo Mumbo (v. H&M Cabrio van de Heffinck) foutloos in het basisparcours, maar moest in de barrage vroegtijdig opgeven.

Uitslag.

Bron: Horses.nl