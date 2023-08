Smolders en Escape Z grijpen net naast overwinning in CSIO5* 1,45m Brussel

Harrie Smolders kwam in de CSIO5* 1,45m twee fasen special op de Stephex Masters Brussel net een halve seconde tekort om de Ier Tom Wachmann van de eerste plaats te stoten. Smolders stuurde Escape Z (v. Emerald) in 21,71 seconden over de finish.

De pas achttienjarige Tom Wachmann en zijn anderhalf jaar oudere broer Max doen goede zaken in Brussel, Max werd gisteren namelijk in de vijfsterren 1,50m direct op tijd en Tom werd daar zesde. Vandaag zette Tom met Cathalina S (v. Catoki) een scherpe tijd van 21,41 seconden neer en mocht daarmee het eerste prijzengeld in ontvangst komen nemen.

De top drie werd compleet gemaakt door Steve Guerdat en Picobello van ’t Roosakker (v. Kassander van ’t Roosakker) met twee foutloze rondes en 22,33 op de teller.

Bron: Horses.nl