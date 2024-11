Smolders en Kaspar R op het podium in 1,45m JIM

Harrie Smolders en de Eldorado van de Zeshoek-zoon Kaspar R zijn vanmiddag derde geworden in het 1,45m op Jumping Indoor Maastricht. De negenjarige KWPN-ruin, die sinds juli door Smolders wordt uitgebracht, bleef in de direct op tijd foutloos in 60,14 seconden. Lars Kersten mocht voor zijn parcours met Fedor van het Moeshof (v. Quick Star) de vierde prijs in ontvangst komen nemen.

Vijftien van de net iets meer dan dertig deelnemers legden het 1,45m-parcours foutloos af. Thibault Philippaerts kwam met Obama de La Liniere (v. Marius Claudius) in 59,13 seconden en zette daarmee de beste prestatie neer. Zijn landgenoot Frederic Vernaet legde hem het vuur aan de schenen door Okina van de Bien (v. Toulon) in 59,22 seconden over de eindstreep te rijden.

Smolders en Kersten

Harrie Smolders en Kaspar R, die tot mei dit jaar nog werd uitgebracht door Monique van den Broek, legden het parcours in 60,14 seconden af en eisten daarmee de derde prijs op. Lars Kersten deed er met 62,94 seconden net wat langer over.

Uitslag.

Bron: Horses.nl