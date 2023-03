Smolders en Monaco tweede in GP Parijs, Bettendorf consolideert opmars

De Luxemburgse springruiter Victor Bettendorf is al maanden uitstekend aan de weg aan het timmeren en consolideerde die opmars zondagmiddag met de winst in de Grote Prijs van Saute Hermès over 1,60m. Met zijn toppaard Mr. Tac (v. Nonstop) nam Bettendorf al vroeg in de barrage de leiding. De enige die nog in de buurt kwamen waren Harrie Smolders en Monaco N.O.P. (v. Cassini II), die tweede werden.

De derde plek in de veertienkoppige barrage was voor Wilm Vermeir met IQ van het Steentje (v. Toulon). De Belg ‘helpt’ zijn paard met de stem op elke hindernis, maar als je het geluid uitzette, zag het er verrassend eenvoudig uit (Hint: dat was het niet).

Barrage

Met maar liefst veertien combinaties was het een goedgevulde barrage in Parijs, met daarin onder meer ook snelle thuisruiters zoals Simon Delestre en Roger Yves Bost. Opperste concentratie was de sleutel tot succes bij vierde starter Bettendorf, die geen galopsprong teveel reed en twee keer mooi naar voren kon gaan, waaronder in de uitstekend gereden laatste lijn. De Luxemburger kwam in 32,08 seconden aan de finish, een tijd waar de tien overige combinaties zich op stuk zouden bijten. Het leverde Bettendorf en Mr. Tac het hoogste prijzengeld van hun gezamenlijke carrière op: 132.000 euro. De barrage van Smolders, die als zesde van start ging, begon geconcentreerd maar relaxed. Monaco werd per hindernis sneller en heter. De laatste lijn was perfect gereden en Smolders en zijn toppaard kwamen in 32.76 seconden over de finish. Dat was nog altijd goed voor een ‘envelopje’ van 80.000 euro.

Belgen op een rijtje

Achter Vermeir op plaats drie sloten zijn landgenoten Devos en Phillipaerts aan. Pieter Devos had met Mom’s Toupie de la Roque (v. Kannan) in de basisomloop een dikke touché op de dikke oxer halverwege overleefd, maar sneed deze hindernis in de barrage zeker zo scherp aan. Toupie was echter net niet snel genoeg voor een podiumplaats vandaag. Olivier Philippaerts leek in Parijs iets minder dan gebruikelijk zijn handen vol te hebben aan schimmelmerrie H&M Legend of Love (v. Landzauber). De vuurvretende merrie had er zin in en liet zich goed rondsturen. Met 34,05 werd Philippaerts vijfde.

Nederlanders

Marc Houtzager had Holy Moley (v. Verdi TN) meegenomen Parijs. Net als bij veel andere combinaties, zat het venijn voor Houtzager en zijn merrie in de staart van het basisparcours. Zowel de een-na-laatste hindernis (een enorme rood-witte oxer) als de laatste steilsprong leverden een balk met de voorbenen op voor het duo. Willem Greve raakte met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) de middelste van drie steilsprongen en voegde daar een tijdfout aan toe om op 5 strafpunten te komen. Maikel van der Vleuten en Luigi D’Eclipse (v. Catoki) groetten af.

Uitslag (met video’s van alle ritten)

Bron: Horses.nl