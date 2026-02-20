Smolders en Mr. Tac tonen vormbehoud in Göteborg

Petra Trommelen
Smolders en Mr. Tac tonen vormbehoud in Göteborg featured image
Harrie Smolders met Mr. Tac. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In Göteborg is dit weekend de voorlaatste wereldbekerwedstrijd in de West Europese league voor de dressuur- en springruiters. Al vroeg in de competitie reed Daniel Deusser met Otello de Guldenboom (v. Tobago Z) een zeer snelle nulronde van 56,84 seconden in het 1,55 m. direct op tijd, wat uiteindelijk de winnende rit bleek. Harrie Smolders realiseerde een vierde plaats met Mr. Tac (v. Non Stop), die hij foutloos naar de eindstreep stuurde. Na Calgary verdween de veertienjarige ruin even uit de ring, maar kwam begin deze maand in Lier weer aan de start en vandaag liet het duo opnieuw zien wat ze in huis heeft.


