Smolders en Pals in top drie 1m40

De Italiaan Lorenzo de Luca won vanmiddag met Amarit d'Amour (v. Ashby) de openingsrubriek van de zaterdag op Indoor Brabant. In deze 1m40 met barrage bleef de Italiaan foutloos in de barrage in 32,05 seconden. Dat was dik een seconde sneller dan Harrie Smolders met Nixon van 't Meulenhof (v. Denzel v't Meulenhof).