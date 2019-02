Smolders grijpt GP-winst in Gent

Harrie Smolders en Zinius sloten zaterdagavond het concours in Gent af met de overwinning in de Grote Prijs. Het duo was het snelst foutloos aan de finish van negen combinaties, die zich plaatsten voor de barrage in deze 1,45m-rubriek.

Smolders nam de zoon van Nabab de Reve dit jaar weer voor het eerst mee in Gent en de ruin liep drie foutloze rondes. In de eerste twee rubrieken waren de twee te langzaam voor een top-klassering, maar in de GP gaven ze de concurrentie het nakijken.

Nog meer Nederlanders

Smolders was niet de enige Nederlander in de top vijf van deze afsluitende rubriek, Tom Schellekens en Caroline Devos-Poels eindigden ook bij de beste vijf. Schellekens zette met Casander (v. Lord Z) een foutloze barrage neer in 40,54 seconden en werd daarmee vierde. Devos volgde met Carpe Diem DV Z (v. Contact vd Heffinck) op de vijfde plaats met de langzaamste foutloze ronde.

Top drie

De top drie was behalve voor Smolders alleen voor twee thuisruiters. Pieter Devos was weliswaar bijna een seconde langzamer dan Smolders, hij was op zijn beurt wel dik twee seconden sneller foutloos dan de rest van de concurrentie en werd tweede. Ann Carton-Grootjans maakte de top drie compleet met Kai-Licha de Carmel (v. Prince van de Wolfsakker).

Uitslag

Bron: Horses.nl