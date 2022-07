Smolders heeft abonnement op zevende prijs, Deusser grijpt zege in 1,50m direct op tijd

Harrie Smolders stuurde Dolinn (v. Cardento) vanmorgen naar de zevende prijs in de 3* 1,45m met barrage en mocht niet lang daarna nogmaals de zevende prijs in ontvangst komen nemen. Met Escape Z (v. Emerald) kreeg hij in de 5* 1,50m direct op tijd een balk en moest daarmee genoegen nemen met een plaats buiten de top vijf. Daniel Deusser stuurde Kiana van het Herdershof (v. Toulon) met een knappe ronde in 0/63,15 naar de overwinning.

Henrik von Eckerman kwam met de KWPN-merrie Iliana (v. Cardento) het dichtst bij de winnaar in de buurt. De Zweed klokte 65,52 en mocht daarmee het tweede prijzengeld in ontvangst nemen. Bertram Allen maakte de top drie compleet, hij stuurde Empoli de Champloue (v. Arko III) in 65,99 foutloos over de finish.

