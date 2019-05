Smolders, Kraut en Van der Vleuten maken dienst uit

In de rubriek voor aanvang van de Global Champions League werd er al een titanenstrijd geleverd. Harrie Smolders kon met de ervaren Zinius een voorsprong van bijna een seconde maken op de Amerikaanse Laura Kraut. Hiermee sleepte hij de overwinning ter waarde van ruim zes duizend euro binnen.

Smolders finishte met de Nabab de Reve-zoon in 29,31 seconden. Hij was daarmee de enige ruiter die onder de dertig seconden bleef. Laura Kraut volgde op de tweede plaats met de tienjarige Curious George (v. Codex One). De Amerikaanse had 30,14 seconden nodig foutloos het parcours over 1,45 meter af te leggen.

Vader en zoon

Maikel van der Vleuten had slechts 0,04 seconden meer nodig met Beauville Z (v. Bustique) en maakte daarmee de top drie compleet. Ook zijn vader Eric deed goede zaken en eindigde als zevende met Djoost Again (v. Cantos).

