Smolders net buiten top drie met Cas

Er mocht een grote groep ruiters terugkomen voor de barrage van de hoofdrubriek van de dag op Tops International, maar Jeroen Appelen zette met afstand de beste prestatie neer met Grappeloup van het Reenhof (Larino x Kashmir van Schuttershof). Harrie Smolders was goed voor het beste Nederlandse resultaat met Cas (Indoctro x Numero Uno), maar hij was net te langzaam voor de top drie en werd vierde.

Appelen was ruim een seconde sneller foutloos aan de finish dan de concurrentie en liet de dertienjarige ruin in 34,44 seconden over de streep galopperen.

Twee Belgen in de top drie

Appelens landgenote Vicky van der Poel eindigde met Jay Jay van de Mottelhoeve (Faldiano x Thunder van de Zuuthoeve) op de derde plek. Zij moest alleen de Ierse ruiter Trevor Breen met Serpico (Ars Vivendi x Aldatus Z) voor laten gaan.

Smolders

Smolders en Cas waren met 35,84 seconden op de klok net iets langzamer dan Van de Poel met Jay Jay. Het Belgische duo kwam in 35,79 seconden aan de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl