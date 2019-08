Smolders ondanks foutloze rondes in Valkenswaard: ‘EK wil ik Don niet aandoen’

Begin augustus maakte bondscoach Rob Ehrens bekend dat Harrie Smoders zijn toppaard Don VHP Z N.O.P. (Diamant de Semilly x Voltaire) niet op tijd in vorm kreeg voor het Europees kampioenschap in Rotterdam. Toch schitterden Smolders en de Zangersheide-gefokte hengst afgelopen week in Valkenswaard en bemachtigden de vierde plaats in de Global Champions League-wedstrijd. "Don loopt nu in de nadagen van zijn carrière. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk als vroeger", vertelt Smolders.

“Ik moet hem er goed bij hebben en zoals vandaag ook een hele strijd leveren om hem foutloos over de finish te krijgen. Je wilt alleen meedoen aan een kampioenschap als je zeker weet dat je een bijdrage kunt leveren”, vervolgt de ruiter. In Valkenswaard zette Smolders, inclusief de GCL-wedstrijd, drie foutloze ritten neer.

Juiste beslissing

In april dit jaar reed Smolders de hengst naar de tweede plaats in de Grote Prijs op GCT/GCL Miami en won in juni de Grote Prijs in Knokke. Dat is maar een kleine opsomming van de uiterst succesvolle carrière van het duo. “Na wat ik met Don heb bereikt, wil ik hem dat nu niet aan doen. Dat hij dit weekend nog geen enkele fout heeft gemaakt is natuurlijk fantastisch, maar alsnog is het de juiste beslissing geweest om hem terug te trekken voor het EK.”

