Smolders snelt naar winst in Accumulator

Harrie Smolders was met Une de l'Othain (v. Conterno) niet te kloppen in de Accumulatorproef in Maastricht en sprong in 38,38 seconden het maximale aantal punten bij elkaar. Slechts vijf combinaties bleven onder de 39 seconden in deze 4*-rubriek over 1,45m en daarvan was Smolders met de elfjarige schimmel de enige die foutloos bleef.

Jens van Grunsven kwam met de veertienjarige Doma Sue (v. Dollar du Murier) het dichtst in de buurt bij Smolders, maar vormde met zijn tijd van 39,75 seconden niet echt een bedreiging voor zijn landgenoot.

Top vier

Behalve Smolders en Van Grunsven lukte het ook Michel Hendrix om in de top vier te eindigen. In het zadel van de negenjarige Fair Field (v. Zirocco Blue VDL) verzamelde Hendrix net als zijn landgenoten 44 punten en finishte in 40,58 seconden. Daarmee moest de Nederlander alleen Annelies Vorsselmans met Madison (v. Indoctro) voor laten gaan. De Belgische amazone kwam een fractie sneller aan de finish dan Hendrix en klokte af op 40,52 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl