Smolders stuurt Escape Z naar tweede plaats in 1,45m Maastricht, Emmen derde en Houtzager vierde

Voorafgaand aan de Grote Prijs kwam menig wereldtopper vanochtend in Maastricht al in de baan voor een CSI4* 1,45m proef. Het Limburgse publiek werd getrakteerd op topsport en bijna kleurde het podium volledig Oranje. Robert Murphy stak daar op het einde een stokje voor en greep de overwinning voor Harrie Smolders, die met Escape Z (v. Emerald) tweede werd. Kim Emmen tekende voor de derde plaats en Marc Houtzager werd vierde.

De elfjarige Escape Z kwam het afgelopen seizoen slechts vijf keer in de baan en vorige week sprong de hengst in Kronenberg weer zijn eerste rondes. Vrijdag kreeg de combinatie nog een onverdiende fout maar vandaag sprong de Emerald-zoon weer ouderwets scherp van de palen en stuurde Harrie Smolders de hengst in 54.74 seconden naar de tweede plaats.

Murphy verstoort Nederlands feestje

Het podium kleurde lange tijd Oranje maar uiteindelijk wist de Brit Robert Murphy het Nederlandse feestje dan toch iets te verstoren. Murphy heeft recent de teugels van Hulde G (v. Vigo D Arsouilles Stx), die hiervoor onder Kevin Jochems en Willem Greve sprong, overgenomen en dat resulteerde vandaag in de overwinning. De combinatie ligt elkaar goed want gisteren werden ze ook al tweede.

Kim Emmen derde voor Houtzager en Ten Cate

Het was Kim Emmen die daardoor de tweede plaats moest inwisselen en uiteindelijk derde werd. Zij stuurde Macho V (v. Falco) in 56.71 seconden naar de finish. Marc Houtzager bracht de achtjarige merrie Klasse EB aan start en zij bewees over alle kwaliteiten van een topspringpaard te beschikken. Houtzager reed de Regino-dochter in 56.93 seconden naar de vierde plaats. Eric ten Cate kwam ook succesvol over de finish en reed Horsedeals Notre-Dame Van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spielveld) naar de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl