Smolders weer in Top-10 van FEI ranglijst, Peder Fredricson nog steeds aan kop

Vooral dankzij de tweede plaats in de eindstand van de Wereldbeker in Leipzig is Harrie Smolders in de nieuwste F.E.I. ranglijst van plaats elf naar plaats zeven gestegen. Martin Fuchs wisselde van plek met Henrik Von Eckermann en staat nu op de tweede plek waar Eckermann naar drie is gezakt.

Smolders is de enige die van buiten de Top-10 is binnengeslopen, ten koste van Scott Brash die door Smolders is ingehaald en elfde staat.

Peder Fredricson Martin Fuchs Henrik von Eckermann Ben Maher Conor Swail Marlon Modollo Zanotelli Harrie Smolders Kent Farington McLain Ward Daniel Deusser

Bron: FEI.ORG