Snelheidsduivel Doron Kuipers grijpt zege in Londen

Doron Kuipers is sterk begonnen aan de Olympia Horse Show. In de eerste internationale springrubriek vandaag in Londen, een tweefasenparcours over 1,40 m, reed hij de achtjarige KWPN-hengst Freestyle (v. Cantos) in 26,91 seconden door het parcours en was daarmee iedereen te snel af.