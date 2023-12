Snelheidsduivel Epaillard grijpt 1,45 Mechelen, Jochems en Greve in de prijzen

Julien Epaillard heeft vandaag weer een overwinning toegevoegd aan zijn palmares. Dit keer reed de snelle Fransman de KWPN'er Hoover (Clinton x Carthago) naar de overwinning van het 1,45 m. met barrage op Jumping Mechelen. Ook Kevin Jochems en Willem Greve deden goede zaken: beiden eindigden in de top tien.

Epaillard reed de door gebr. Bosch uit Luttenberg gefokte Hoover in 33,67 seconden door het barrageparcours wat uiteindelijk goed bleek voor de winnende rit. Voor eigen publiek waren de broers Philippaerts goed op dreef. Thibault sprong met Obama de la Liniere (v. Marius Claudius) in 33,92 seconden naar de tweede prijs. Broer Olivier kaapte met Precious Dwerse Hagen (v. Cornet Obolensky) in 34,56 seconden de vierde prijs. Tussen de broers Philippaerts nestelde zich Rodrigo Giesteira Almeida. De ruiter uit Portugal deed er met Karonia L (v. Harley) 34,18 seconden over, goed voor de enveloppe met het derde prijzengeld.

Jochems, Greve en Van Asten

Tot de 16 combinaties die terug mochten komen voor de barrage behoorden drie Nederlanders: Kevin Jochems, Willem Greve en Leopold van Asten. Jochems sprong met Camilla van de Helle (v. Crumble) foutloos naar de achtste prijs, Greve en Minute Man (v. Vigo D’Arsouilles) volgden met een foutloze rit als negende. Van Asten liep met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) 12 strafpunten op in het barrageparcours en viel met de 16e plaats buiten de prijzen.

Bron: Horses.nl