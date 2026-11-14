Soleil Bravenboer tweemaal op het podium in Opglabbeek, zege voor Imke Driessen

Op de voorlaatste dag van het jeugdconcours in Opglabbeek heeft Soleil Bravenboer twee podiumplaatsen behaald. Met Dancing Queen (v. Dreiklang AT NRW) eindigde ze als tweede in de pony Grand Prix, terwijl ze met Gracia (v. Calvino Z) beslag legde op de derde plaats in het 1,25m voor children. Eerder op de dag was er Nederlands succes in het 1,10m voor pony’s. Daar stuurde Imke Driessen Marrondales Power of Love (v. Polsbury Power Point) naar de overwinning.
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