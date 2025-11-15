Soleil Bravenboer vijfde in GP voor pony’s Opglabbeek

Petra Trommelen
Soleil Bravenboer, hier met Gracia. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Vanavond stond op het internationale jeugdconcours in Opglabbeek de Grote Prijs over een hoogte van 1,30 m. op het programma voor de ponyruiters. Soleil Bravenboer behaalde hierbij een mooie vijfde plaats. Met haar pony Orchid's Auriske hield ze alle balken in de lepels, maar ze moest het basisparcours met één tijdfout verlaten.

Van de 46 combinaties wisten uiteindelijk vier door te dringen tot de barrage. De overwinning ging naar de Ier Ted Fagan. Met Ballyfore Rosie viel hij deze week al vaker in de prijzen: eerder behaalde hij een vijfde plaats in de 1,20 m., en gisteren gingen ze ook al aan de haal met de winst in de 1,25 m. Big Tour.

De tweede plaats ging naar landgenoot Alex Sheehan, gevolgd door de Britse amazone Raphaela Uma Dawson.

