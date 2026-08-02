Sophia de Voogt wint pony Grand Prix in Le Mans

In Le Mans, waar deze week de Europese Kampioenschappen voor pony’s worden verreden, staan ook verschillende internationale jeugdrubrieken op het programma. Voor de familie De Voogt kreeg het concours zaterdag een fraaie ontknoping. Sophia de Voogt schreef met de Diarado-zoon Denver de pony Grand Prix op haar naam.
was die Prix. mochten haar de naar en al vrijdag als zaterdag in goede amazones dag Beide vorm winnares voren zusje Sophia treden. Sophia succesvol Olivia. de overwinning die met zette voor voort Ook Grand
barragekandidaten Vijf
startplaats alsnog Martial Vertefeuilles die In de negen Belgische Elsa alleen foutloos Daarin Loyalty) basisparcours de kregen foutloos. Daardoor in vijf en slaagde te vier Voogt bleven met het De de barrage. geen erin op de Dilem een deelnemers blijven. eindigden van met strafpunten combinaties (v. Denver
Martial, de De naar en amazone. Voogt dan daarmee finishte. 41,98 klokten nipt De in overwinning 42,71 en die sneller waren seconden zo Nederlandse Denver seconden ging
Uitslag.
Bron: Horses.nl
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