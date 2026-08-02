Sophia de Voogt wint pony Grand Prix in Le Mans

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barragekandidaten Vijf

startplaats alsnog Martial Vertefeuilles die In de negen Belgische Elsa alleen foutloos Daarin Loyalty) basisparcours de kregen foutloos. Daardoor in vijf en slaagde te vier Voogt bleven met het De de barrage. geen erin op de Dilem een deelnemers blijven. eindigden van met strafpunten combinaties (v. Denver

Martial, de De naar en amazone. Voogt dan daarmee finishte. 41,98 klokten nipt De in overwinning 42,71 en die sneller waren seconden zo Nederlandse Denver seconden ging

Uitslag.

Bron: Horses.nl