Sophia de Voogt wint pony Grand Prix in Le Mans

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Sophia de Voogt wint pony Grand Prix in Le Mans featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In Le Mans, waar deze week de Europese Kampioenschappen voor pony’s worden verreden, staan ook verschillende internationale jeugdrubrieken op het programma. Voor de familie De Voogt kreeg het concours zaterdag een fraaie ontknoping. Sophia de Voogt schreef met de Diarado-zoon Denver de pony Grand Prix op haar naam.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant