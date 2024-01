Sophie Hinners met Kanturo BH gedeeld aan kop in CSIO4* 1.50m Sharjah

In hun tweede wedstrijd over 1.50m wist Sophie Hinners gisterenavond de (gedeelde) overwinning binnen te halen met de KWPN-hengst Kanturo BH in Sharjah. In de barrage noteerde ze met de pas negenjarige Canturano I-zoon 37.78 seconden op de klok en daarmee waren ze één van de snelste. De overwinning moesten ze delen met de Belgische Celine Schoonbroodt-De Azevedo. Zij kwam namelijk met Clinto T Z (v.Clintissimo Z) in exact dezelfde tijd over de finish.