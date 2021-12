Sophie Hinners: ‘Million Dollar is een paard met veel kwaliteit’

Sophie Hinners heeft de negenjarige BWP-geregistreerde, Holsteins goedgekeurde Million Dollar (v. Plot Blue) in haar stallen verwelkomd. De bruine hengst werd door Frank Schuttert van januari 2020 tot en met oktober van dit jaar in de sport uitgebracht. Dit jaar waren ze in mei succesvol in Opglabbeek door de 1.35m-rubriek te winnen. Als jong paard werd de hengst gereden door Ebba Johansson.

In 2022 blijft de sportieve carrière van de hengst van het Holsteiner Verband centraal staan. Hinners zal Million Dollar in eerste instantie voor een jaar rijden.

‘Zeer constante ontwikkeling doorgemaakt’

Hinners is enthousiast over Million Dollar. ”Ik kijk erg uit naar deze indrukwekkende hengst. Als jong paard vond ik hem al buitengewoon interessant en zeer opvallend. Ik heb hem al meerdere keren op een wedstrijd gezien met zowel Ebba Johansson als Frank Schuttert en hij heeft een zeer constante ontwikkeling doorgemaakt. Het is een paard met veel kwaliteit, dus ik ga het stap voor stap doen. Ik hoop dat ik in de loop van volgend jaar de eerste hogere proeven kan rijden.”

Bron: Horses.nl/Holsteiner Verband