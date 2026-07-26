Sophie Hinners snelt iedereen voorbij in Valkenswaard

Mirjam Hommes
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Sophie Hinners met Iron Dames Kaleni Jo. Foto: Stefano Grasso / GCT
Door Mirjam Hommes

Dat ze snel is, dat wisten we al, maar vandaag bewees Sophie Hinners het opnieuw op het gras van Valkenswaard. Met Iron Dames Kaleni Jo (v. Kannan) reed de Duitse naar de winst en dik 26.000 euro in de 4* Grote Prijs. De tweede plaats was – in haar achtertuin – voor Edwina Tops-Alexander met Caetlin vd Heffinck Z (v. Chacco-Blue). Rodrigo Pessoa werd derde met Major Tom (v. Vagabond de la Pomme), die ook meegaat naar Aken.

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