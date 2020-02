Spaanse Bastida succesvol met fokproducten van Groningse Van Dellen

De Spanjaard Mariano Martinez Bastida blijkt goed overweg te kunnen met de fokproducten van de gerenommeerde fokker Sietse van Dellen uit Opende. Dit weekend won de Spanjaard maar liefst twee keer met de Tygo-dochter Hybalia en werd een keer tweede. Daarnaast rijdt hij ook Hellas (v. Inschallah de Muze) uit de stam van Van Dellen.

“Sietse verkocht Hybalia als jong paard. Per toeval ontdekten we dat Hybalia bij Bastida was terecht gekomen doordat hij zo goed presteerde met Hellas.”, vertelt Anniek Reinders over het fokproduct van de Eloma-hoeve.

Fijne paarden

“De moeder van Hybalia hebben we ook nog en zij is nu drachtig van Quasimodo Z. Vybalia geeft fijne paarden zo rijdt mijn broertje Sytze van vijftien met Ibalia, de jongere zus van Hybalia, in de klasse L. Daarnaast won oudere broer Fannaat destijds het ONNK en was Grandada een tweede bezichtingshengst die goed presteerde onder de Duitse Christopher Kläsener. Grandada leeft helaas niet meer. Wel hebben we nog een dochter van Hybalia.”, voegt Reinders er aan toe over de goed springende nazaat uit de Balia-stam.

Loma-stam

Naast de goedfokkende Balia-stam beschikt de Eloma-hoeve ook over de Loma-stam waar destijds de stalnaam op werd gebaseerd. Uit deze Loma-stam komt de andere troef van Bastida, Hellas. Deze ruin was afgelopen weken ook mee naar Valencia en won zowel op 26 januari als op 2 februari een rubriek in deze Spaanse spring tour.

