Spanje annuleert alle landelijke wedstrijden en streep door MET III

Net zoals afgelopen weekend zijn ook de komende week alle nationale wedstrijden geannuleerd in Spanje in verband met de rhinopneumonie-uitbraak in Valencia. Ook gaat er een streep door de volledige MET Tour III die van 9 tot en met 28 maart op de agenda stond.

De Spaanse bond spreekt in een persbericht alleen over de afgelasting van de nationale evenementen. Intussen is ook duidelijk dat de volledige MET Tour III, die zou beginnen op 9 maart, geannuleerd wordt. “In deze situatie willen we niet doorgaan”, vertelt concoursdirecteur Bettina Pöhls aan Horses.nl. “Zieke paarden hebben we gelukkig niet gehad bij ons en sowieso hadden we nu een week pauze.”

De redactie van Horses.nl heeft contact gezocht met de organisatie van de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera en zij komen vanavond nog met een update.

Bron: Horses.nl