Spanje klasse apart in halve finale Longines EEF Nations Cup

Spanje heeft vandaag uitstekend gepresteerd in de halve finale van de Longines EEF Nations Cup in Deauville. Het team van bondscoach Carolo López Quesada bleef foutloos en verwees Groot-Brittannië, dat over twee rondes tegen 4 strafpunten aanliep daarmee naar de tweede plaats. Ierland werd nipt derde.

In de eerste ronde bleven Mariano Martinez Bastida met Belano van de Wijnhoeve Z (v. Berlin), Iván Serrano Sáez met Rain Man (v. Chacco Blue) en Sergio Alvarez Moya met Puma HS (v. Untouchable) foutloos. Imma Roquet Autonell kreeg met Icenta del Maset (v. Indret del Masset) een balk en werd daarmee het streepresultaat. Dat betekende dat het Spaanse team met nul de tweede ronde in ging. Na foutloze rondes van Bastida, Autonell en Sáez kon de overwinning hen al niet meer ontgaan. Alvarez Moya’s 4 strafpunten werden weggestreept.

Sergio Alvarez Moya met Puma HS

Groot-Brittannië blijft Ierland voor

Groot-Brittannië had in de eerste ronde net een balk teveel om op nul te blijven, maar hield de schade beperkt door er in de tweede ronde geen strafpunten bij op te hoeven tellen. Ierland had in de eerste ronde slechts een combinatie die foutloos bleef, maar had met 5 strafpunten (4 voor Jessica Burke en 1 voor Tom Wachman wegens tijdsoverschrijding) nog wel een goede uitgangspositie voor de tweede ronde. Daar bleven ze nul en werden dus derde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl