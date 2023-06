Spanje wint Children-Nations Cup Veeningen, Nederland 11e

Het was het team van Spanje dat de Nations Cup in Veeningen naar zich toe wist te trekken bij de Children. Het team met Haiza Garmendia Ajuria, Lucas Morote Soria, Nora Garcia Urtasun en Uxue Arruza Rodriques was geweldig op dreef. Slechts in de eerste manche werden fouten gemaakt en ook nog door slechts één ruiter, Lucas Morate Soria. In alle andere ritten en ook in de gehele tweede manche bleef iedereen van Spanje zonder fouten. Nederland drong niet tot de tweede ronde door en werd 11e.

Achter Spanje werd het team van Polen tweede. Bij de Polen waren twee ruiters zo ongelukkig een balkje af te werpen. In de twee manche kreeg één van de ruiters vier strafpunten en die mochten dus als schrapresultaat worden weggestreept. Spanje werd dus tweede met in totaal vier strafpunten. De teams van Italië en Zweden deelden de derde plaats. Zij incasseerden ieder acht strafpunten.

Nederland niet in tweede omloop

Het Nederlandse team stelde teleur. Het lukte Nederland niet tot de tweede ronde door te dringen. Alle deelnemers aan Nederlandse zijde maakten fouten, waardoor in de eerste manche al op de elfde plek bleef steken. Acht teams mochten zich opmaken voor de tweede ronde. Daar waren Nina Houtzager, Liv Linssen, Bethany Vos en Faye Louise Vos dus niet bij.

Teleurgesteld

Nina Houtzager, die als eerste voor Nederland in de ring kwam, zorgde voor het schrapresultaat in de eerste manche. Haar paard Hero Elvis weigerde bij de driesprong, waardoor ze vier strafpunten opliep en daardoor ook niet meer uitkwam met de toegestane tijd. Uiteindelijk liep de Rouveense achttien strafpunten op. “Het is een miscommunicatie tussen mij en het paard. Daardoor kwam die verkeerd uit en weigerde hij”, aldus een teleurgestelde Houtzager.

‘In de eerste rit zat het al tegen’

Ook de andere Nederlandse teamleden kregen strafpunten. Bethany Vos (Apeldoorn) kreeg twaalf aan haar broek doordat op drie verschillende hindernissen balken werden afgeworpen. Liv Linsen (Kessel) en Faye Louise Vos (Wierden) deden het naar behoren, ieder van hen kreeg vier strafpunten achter de naam. Daarmee kwam Nederland na de eerste ronde op 20 strafpunten, goed voor de elfde plaats. Dat betekende uitschakeling en geen tweede ronde, waarin de acht beste teams een plek kregen.

“Ons team heeft goed gesprongen, maar het zat in de eerste rit van ons al tegen. En dat speelt natuurlijk door bij de andere leden. Het gaat in de hoofden van die kinderen zitten. Ook dat hoort bij het leerproces. Maar het is natuurlijk jammer”, aldus bondscoach Edwin Hoogenraat.

Uitslag

Bron: Persbericht CH De Wolden