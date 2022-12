Conor Swail zorgde afgelopen zaterdag voor een paar spannende momenten met Vital Chance de la Roque (v. Diamant de Semilly) in Genève. De Ierse ruiter was niet snel genoeg om te winnen in de Credit Suisse Challenge, maar liet wel zien dat hij zijn hoofd koel kan houden als het even anders loopt dan verwacht.