Spannende strijd in WB-Riyadh

Er slaagden slechts drie combinaties erin om dubbel foutloos te blijven in de wereldbekerwedstrijd in het Saoedische Riyadh vrijdag en Nasser Alshawaf en Mohammed Al Kumeiti waren aan elkaar gewaagd. Het was uiteindelijk de thuisrijdende Alshawaf, die net iets sneller was en er met de winst vandoor ging.

Alshawaf had de twaalfjarige Victor (v. Vanoverbeek) gezadeld voor deze WB-wedstrijd en liet de hengst, die hij nog geen twee maanden onder het zadel heeft, in 41,14 seconden over de eindstreep galopperen.

Al Kumeiti was net iets langzamer met Dalida van de Zuuthoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) en kwam in 41,16 seconden aan de finish.

Top drie foutloos

Van de drie combinaties die dubbel foutloos bleven in deze rubriek was Abdulrahman Alrajhi met de KWPN’er Bravour (v. Namelus R) de langzaamste. Hij zorgde daarmee voor het tweede thuisresultaat in de top drie.

Uitslag

Bron: Horses.nl