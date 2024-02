Speciale zege Erika Lickhammer voor eigen publiek in 1.45m Gothenburg

De overwinning die Erika Lickhammer-van Helmond gisteravond op de Gothenburg Horse Show behaalde moet een heel speciale voor haar zijn geweest. De Zweedse is getrouwd met Joris van Helmond, woont, werkt en rijdt al heel lang in Asten, en was even terug in haar vaderland. Op het grootste indoorconcours, een klassieker op de kalender van de internationale springsport zette ze een fantastische prestatie neer. Voor duizenden dolenthousiaste landgenoten won Erika Lickhammer-van Helmond gisteren een 1.45 m direct op tijd.