Spectaculaire overwinning voor Sanne Thijssen met Con Quidam in Vejer

Sanne Thijssen was zojuist in Vejer de la Frontera oppermachtig in de 1,50m-rubriek direct op tijd met Con Quidam RB (v. Quinar). Thijssen stuurde de hengst, waarmee deze Tour in de zon gisteren begon met een foutloos rondje in het 1,35m, zowat anderhalve seconde sneller rond dan de concurrentie.

Het duo stond als twaalfde op de startlijst in deze rubriek met ruim vijftig deelnemers en zette met hun foutloze rit in 63,72 seconden een tijd neer waar niemand meer bij in de buurt kwam.

Top drie

Eduardo Alvarez Aznar eindigde in deze rubriek met Enjoy de la Mure (v. Vigo Cece) op de tweede plek met een foutloze rit in 65,05 seconden. De Spaanse ruiter werd gevolgd door zijn landgenote Teresa Blazquez – Abascal, die met Nasa de Toxandria (v. Vertigo Saint Benoit) in 65,28 seconden over de streep galoppeerde.

Michael Greeve eindigde met Jacksonville Eurohill (v. Emerald) nog wel in de prijzen met zijn foutloze rit, maar was met 72,19 seconden te langzaam om in de top tien te eindigen en werd dertiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl