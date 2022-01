Spectaculaire thuiszege voor Spencer Smith en Ayade Hero Z

Spencer Smith en Ayade Hero Z (v. Aganix du Seigneur) gingen er gisteravond spectaculair met de overwinning vandoor in de hoofdrubriek van de week in Wellington. Smith besloot in de barrage van deze met 140.000 dollar gedoteerde 3*-GP over om in de eerste lijn een galopsprong minder te rijden en dook daarmee ruim anderhalve seconde onder de tijd van Kent Farrington en Orafina (v. For Fashion), die aan de leiding gingen.

“Ik wist dat het een risico was en was het eigenlijk niet van plan om een galopsprong minder te maken”, vertelde Smith, die wist welke tijd geklopt moest worden toen hij als een van de laatsten barrage reed. “Maar ze zat in een goed ritme en we gingen goed over de eerste hindernis, dus ik heb haar laten gaan en ze deed het met gemak. Ik denk dat je als je deze grote jongens wilt verslaan, dat je dan wel risico’s moet nemen. Dan gaat het of goed of helemaal fout.”

Thuiszege

Voor Smith, die in Wellington geboren en getogen is, had deze overwinning een extra mooie glans, want zijn hele familie kon erbij zijn. “Ik heb echt geweldige steun van iedereen en het was een geweldige avond”, aldus de 25-jarige ruiter, die de barrage won met 34,319 seconden op de klok.

Top drie

Farrington en Orafina, die als eerste starters in de barrage lang de leiding hadden, eindigden uiteindelijk op de tweede plaats met hun foutloze barrage in 36 seconden. Nayel Nassar en Igor van de Wittemoere (v. Cooper van de Heffinck) maakten de top drie compleet met een foutloze barrage in 36,65 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl/PBIEC