‘Speed’-specialist Catoki heeft ook Puissance-talent

McLain Ward en Catoki (v. Catoki) staan regelmatig bovenaan in de uitslagen in de 1,45m- en 1,50m snelheidsrubrieken, maar de kleine hengst blijkt ook zijn mannetje te staan in de Puissance. "Wie had dat gedacht, Catoki een Puissance-specialist", zei Ward tegen Horse and Hound nadat hij eind oktober met Catoki in Washington de Puissance won.

“Hij is 1,55m en hij is een echt een speedpaard”, aldus Ward over het Puissance-debuut van Catoki. “We dachten dat we misschien wel een paar rondes mee zouden kunnen komen, maar eerlijk gezegd sprong hij heel makkelijk en voelde het heel goed aan.”

Ex aequo

Ward en Catoki, die een dag ervoor nog de overwinning pakten in de accumulator over 1,45m, deelden de eerste plaats met Daniel Coyle met Imar (v. Carrera) en Santiago Lambre met The Diamant Rose Z (v. Toulon). Het was voor alle drie de paarden de eerste keer Puissance en alle drie de combinaties hadden een springfout in de derde ronde. Toen ze de vierde ronde alle drie weer foutloos bleven over de muur van 1,95m, besloten Ward, Coyle en Lambre om het prijzengeld te delen.

