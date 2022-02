Spencer Smith niet te kloppen met nieuwe topper

Spencer Smith was gisteravond oppermachtig in 3*-rubriek over 1,50m in Wellington. De Amerikaan stuurde zijn nieuwe topper Picobello Full House ter Linden Z (v. Forever D’Arco ter Linden), die hij pas een maand rijdt, in 37,95 seconden foutloos door de barrage. Daarmee was hij zowat drie seconden sneller dan de concurrentie.