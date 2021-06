Sportpensioen voor Henrik von Eckermanns Mary Lou

Henrik von Eckermann heeft op Instagram bekend gemaakt dat zijn toppaard Toveks Mary Lou (Montendro x Portland L) met pensioen gaat. "Natuurlijk wist ik dat de dag een keer zou komen, maar niet zo snel!”, aldus de Zweedse ruiter.

“Toveks Mary Lou raakte geblesseerd in Genève december 2019. Daarna had ze een lange pauze en alles zag er veelbelovend uit, maar één de dag voordat ze weer voor het eerst de ring in zou gaan, was het toch niet helemaal goed”, legt Von Eckermann uit. “Om realistisch te zijn zou ze nog een jaar nodig hebben voordat ze opnieuw zo ver zou kunnen zijn dat ze een comeback zou kunnen maken, dus hebben de eigenaren familie Tovek en ik de beslissing genomen om haar met sportpensioen te laten gaan.”

Nieuw hoofdstuk

“Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen hoeveel deze merrie me heeft gegeven en wat ze voor me betekent. Ik wil dit niet als een einde zien, het is gewoon een hoofdstuk dat afgesloten is en ik kijk ernaar uit om haar volgende hoofdstuk te zien, hopelijk als een geweldige moeder.”

Successen

Met Von Eckermann won de inmiddels vijftienjarige merrie teamzilver op de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018 en op het EK in Gotenburg in 2017. Het paar vertegenwoordigde ook Zweden op het EK in Rotterdam in 2019 en bij drie WB-finales – met een derde plek in Omaha in 2017 en in Parijs in 2018. De twee maakten ook deel uit van het winnende Zweedse team in de Nations Cups in Aken en Rome in 2019. Ze wonnen de Rolex Grand Prix in Windsor en de Rolex Grand Prix in Den Bosch in 2019 en de Longines FEI World Cup in Amsterdam datzelfde jaar. In 2018 en 2017 wonnen ze het WK op eigen bodem in Gotenburg.

Bron: WoSJ/Insta