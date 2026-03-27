Springjeugd doet goede zaken in Opglabbeek: Dubbelslag voor Mienie Vos

Petra Trommelen Door

Gisteren pakten Mienie Vos en Nashville B (v. Nibelungenheld) al de hoofdprijs en ook vandaag waren ze onverslaanbaar in de Big Tour ponyrubriek, een 1,20 m. direct op tijd. Met 49,74 seconden op de klok verwezen ze Wim Vos met Casino Royale naar de tweede plaats (0/50,03s). Net buiten het podium eindigde Soleil Bravenboer, die Vagalam Merveilles (v. Quick Star) in 55,92 seconden naar de vierde plaats stuurde. Ook in de overige jeugdrubrieken wisten Nederlandse springruiters zich in de kijker te rijden.

In de gecombineerde U25, young riders en junioren rubriek, een 1,30 m. twee-fasen special, pakte Mees Boeren een tweede plaats met de vijftienjarige hengst Cisco (v. Carrico). Daarnaast werd er in deze leeftijdscategorie ook een twee-fasen special 1,35 m. verreden waarin Ella Wolleswinkel een gedeelde vijfde plaats en tevens een zevende plaats behaalde.

Haar zus Abby Wolleswinkel scoorde in de Small Tour ponyrubriek over 1,05 m. nog een vijfde plaats met Bonnie Lass Cruise (v. Numero Cruise). Olivia de Voogt volgde haar op de voet door Kwinto van de Rechri (v. Geronimo van de Mispelaere) foutloos naar de zesde tijd te sturen.

Children

In de Big Tour voor Children, een twee-fasen special over 1,20 m, stond Wim Vos opnieuw op het podium. Met Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) pakte hij de derde plaats. Ima van der Velden was met Fabiola (v. Spartacus TN) een fractie sneller en greep de tweede plek.

In de Small Tour voor Children, verreden over 1,10 m., stuurde Mesina Den Tuinder Royal Impact (v. Balou du Rouet) naar de vijfde plaats.

Alle uitslagen

