Springjeugd sterk aan zet in Opglabbeek

Ook gisteren liet de Nederlandse springjeugd van zich horen in Opglabbeek. Bij de pony's was het podium volledig oranje gekleurd met Chloë Yacob aan kop. Yves Williams pakte de vierde plaats in de U25YJ (U25, young riders en junioren) en bij de children reden Sanne Hoof en Anne Willemssen naar een derde en vierde plaats.

In de rubriek voor U25, young riders en junioren kregen de combinaties een 1,40m. direct op tijd voorgeschoteld. Yves Willems, die de dag ervoor met Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) naar een derde plaats sprong, stuurde ditmaal de merrie Odile Van ‘T Ruytershof naar een knappe vierde plaats.

Chloë Yacob

Bij de pony’s was het Chloë Yacob die met Kyro Stayerhof’s Benjamin (v.Krachtpatser) de rest het nakijken gaf in de Small Tour direct op tijd. Met een foutloze ronde in een tijd van 49,96 seconden was ze ruimschoots de snelste. Voor Mienie Vos was er in het zadel van de merrie Carrigoir Mandy (v.I love you Melody) met 51,57 seconden op de klok een tweede plaats. Plaats drie was voor Alisha Korf, die Salto Patento (v.Kanshebber) in 56,20 seconden foutloos over de finish stuurde. De top vijf werd compleet gemaakt door Mees Boeren met de ruin Don Uitzendgroeps Kyran (v.Kraneveld’s Kadans).

Children

Anne Willemssen is deze week op dreef met haar Fast Forward (v.Zidane). Donderdag gingen ze er in de tweefasen 1,10m met de overwinning vandoor. Gisteren sprongen ze naar een vierde plaats in een 1.10m direct op tijd. Dit keer moest ze Sanne van Hoof met de merrie Filandria (v.Indoctro) voor laten gaan. Mees Boeren pakte met Dakota du Buisson Z (v.Dutch Capitol) de zesde plaats. In een andere children rubriek was er voor Sam Naus met Joel (v.Andiamo) eveneens een zesde plaats.

Bron: Horses.nl