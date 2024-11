Springjeugd verzamelt prijzen in Opglabbeek

Op de openingsdag van CSI Opglabbeek hebben de Nederlandse jeugdruiters goede zaken gedaan. Willem Schaap met Quantas 15 (v. Quintero) en Daan Adams met Kate S (v. Colestus) zorgden voor Nederlandse overwinningen en daarnaast waren er nog meerdere successen voor de Oranje springjeugd te vieren.

Bij de children mocht Willem Schaap met Quantas 15 (v. Quintero) de eerste prijs in ontvangst nemen. Hij deelde die prijs met de Belgische Marie Delleuse die met Corn vd Gulden Z (v. Connor 48) in exact dezelfde tijd van 53,05 seconden over de finish kwam. In deze rubriek direct op tijd over 1,15 m. zorgde Nanna Adams voor nog meer Nederlands succes. Met Ginette vd Kempenhoeve (v. Non Stop) werd ze derde.

Stella Heijligers met twee paarden

In het tweefasen over 1,25 m. voor Children liet Stella Heijligers van zich horen door met twee paarden in de top vijf te eindigen. Met Carpe Diem K Z (v. Caleandro) werd ze vierde en met Circee de La Haye (v. Norman Pre Noir) vijfde. Joep Schaap sprong met Cadeauminka (v. Kannan) naar de zevende prijs.

Heijligers scoort ook bij junioren

Bij de junioren, die een parcours over 1,25 m. direct op tijd sprongen, zette Stella Heijligers het beste Nederlandse resultaat neer. De amazone, die vandaag ook al bij de children scoorde, sprong met Go Go (v. A Lee Spring Power) naar de achtste prijs. Ook Daan Adams eindigde in de prijzen. Met Nizam S (v. Diamant de Semilly) werd hij twaalfde.

Nogmaals Daan Adams

Voor de junioren stond ook een tweefasen over 1,35 m. op het programma. Daarin wist Daan Adams zijn tweede prijs van de dag binnen te halen en nu zelfs de hoofdprijs. Die prestatie leverde de ruiter met Kate S (v. Colestus).

U25

Voor de U25 stonden twee rubrieken op het programma. In het 1,35 m. direct op tijd vielen Siebe Leemans met

VDL Liamant W (v. Diamant de Semilly, achtste), Logan Fiechter met Kanny (v. E-Ginton Z, elfde) en Jersey Kuijpers met

Kadello VZ (v. Cascadello, twaalfde) in de prijzen. Het tweefasen over 1,40 m. werd geregeerd door buitenlandse combinaties.

Uitslag Children 1,15

Uitslag Children 1,25

Uitslag Junioren 1,25

Uitslag Junioren 1,35

Uitslag U25 1,35

Bron: Horses.nl