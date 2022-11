Springjury kan combinaties per 2023 makkelijker uitbellen als welzijn in het geding is

Over de aanbevelingen van de Equine Ethics and Wellbeing Commission (EEWB) werd op de FEI ledenvergadering in Kaapstad vooralsnog alleen gepraat. Toch is er, dankzij een voorstel van de Zweedse bond en instemming van de technische commissie springen en het FEI bestuur, al één stap in de richting van meer welzijn in de sport gezet: per 2023 kan de voorzitter van de jury een paard in een FEI-springproef makkelijker uitbellen als het welzijn in het geding is.

Een van de dit najaar al gepresenteerde aanbevelingen van de EEWB was dat de jurybevoegdheden in alle disciplines geharmoniseerd worden (naar de dressuur). Met andere woorden: dat de jury in een springparcours, een cross of een endurancewedstrijd een combinatie net zo makkelijk kan uitbellen als de jury bij C dat kan in de dressuurring.

Springsport neemt voorschot

In het springen is dat (op papier) per 2023 het geval, dankzij de Zweedse bond en de FEI-springcommissie en het -bestuur die met het voorstel van de Zweden instemden. De springsport nam dus al een voorschot op de aanbevelingen van de EEWB. De aangenomen wijziging van het springreglement komt op het volgende neer: ‘De voorzitter van de jury kan een springparcours te allen tijde beëindigen als hij meent dat het getoonde niet overeenkomt met de principes van paardenwelzijn. Tegen die beslissing kan geen bezwaar gemaakt worden.’ Vooral die laatste zin is belangrijk, omdat die het juryleden makkelijker maakt zo’n beslissing ook daadwerkelijk te maken.

Onderstaand de exacte bewoording in het springreglement per 2023:

Art. 241 ELIMINATIONS

[…]

The President of the Ground Jury (or in the absence of the President of the Ground Jury

from the Ground Jury box, the Ground Jury Member designated by the President of the

Ground Jury to take over the running of the Competition in their absence) may, in their

sole discretion, ring the bell (or instruct another Ground Jury member to ring the bell) to

eliminate an Athlete/Horse combination while a round is ongoing if the President of the

Ground Jury (or their designee) decides that it would be contrary to the principles of horse

welfare to allow the combination to continue the round. The decision to eliminate is final

and not subject to appeal or protest.

Stang- en trens, sporen en strakke neusriemen

In totaal deed de FEI welzijnscommissie dit najaar zes aanbevelingen, waarvan er vier direct uitwerking kunnen gaan hebben op de sport:

Jurybevoegdheden harmoniseren in alle disciplines (lees hier meer) Stang- en trens optioneel maken in de Grand Prix Sporen optioneel maken in alle disciplines Het verbieden van een (te) strakke neusriem in alle disciplines (niet alleen dressuur)

Over deze aanbevelingen van de Equine Ethics & Wellbeing commissie (EEWB), waar onder andere dr. Kathalijne Visser en Theo Ploegmakers deel van uit maken, werd in Kaapstad vooral gepraat. De sessie was een soort tussentijdse presentatie van het werk van de commissie met onder andere de enquête onder paardenmensen en het publiek. Nu breekt de tweede fase aan die loopt tot april 2023. Op het FEI Sports Forum in Lausanne presenteert de commissie een tweede rapport en tenslotte komt er een eindrapport voor de jaarvergadering van de FEI in 2023.

Of de aanbevelingen daadwerkelijk worden overgenomen is de vraag. Over het loslaten van de stang- en trensverplichting in de Grand Prix brak de pleuris al los in de dressuurwereld dit najaar.

