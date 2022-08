Beauville Z en Monaco vastgelegd door Stichting N.O.P.

De topspringpaarden Beauville Z, de met Maikel van der Vleuten zo geweldig springende ruin van eigenaar Marta Ortega-Perez, en Monaco waarmee Harrie Smolders in april tweede werd in de Wereldbekerfinale, zijn vastgelegd door de Stichting N.O.P.. De paarden zullen volgende week tijdens het wereldkampioenschap springen in Herning als Beauville Z N.O.P. en Monaco N.O.P. op de startlijst staan.

Beauville Z N.O.P. is samen met Maikel van der Vleuten één van de steunpilaren van het springteam van TeamNL. Vele mooie successen heeft de combinatie al behaald met als schitterend hoogtepunt het Olympische brons in Tokio. Door de afspraken die nu zijn gemaakt met eigenaresse Marta Ortega-Perez blijft Beauville Z N.O.P. zeker tot en met het Europees Kampioenschap in 2023 onder het zadel van Maikel van der Vleuten.

Monaco N.O.P. is het toppaard waarmee Harrie Smolders in april dit jaar tweede werd in de Wereldbekerfinale in Leipzig. Vorig jaar tijdens de door TeamNL gewonnen Nations Cup finale in Barcelona sprong Monaco beide omlopen foutloos. De combinatie behaalde vele topklasseringen op vijfsterren niveau. Harrie Smolders heeft Monaco N.O.P. in gezamenlijk eigendom met Evergate Stables LLC.

Stichting N.O.P.

De Stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) spant zich al vele jaren in om potentiële Nederlandse teampaarden te behouden voor TeamNL-ruiters. Eigenaren van door het N.O.P. vastgelegde paarden krijgen een financiële tegemoetkoming om hun paarden te behouden voor Nederlandse ruiters. Het realiseren van afspraken met eigenaren van toppaarden is mede mogelijk gemaakt dankzij de goede samenwerking met sportkoepel NOC*NSF.

Bron: persbericht