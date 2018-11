Springruiter Tim Stockdale (54) overleden

Begin oktober werd bij Tim Stockdale maagkanker gediagnosticeerd. De Britse springruiter sprak toen de verwachting uit dat hij dit jaar niet meer kon rijden maar bleef optimistisch. Hij heeft de strijd echter niet kunnen winnen en is vandaag overleden. Stockdale werd 54 jaar en laat zijn echtgenote Laura en zonen Joseph en Mark achter.

Tim Stockdale maakte in 1998 zijn internationale debuut en reed voor Groot-Britannië meer dan vijftig Nation Cups. Daarnaast maakte hij op internationale kampioenschappen drie keer deel uit van het Britse team, waarvan de eerste keer op de Wereldruiterspelen van 2002 in Jerez de la Frontera met Fresh Direct Parcival (v. Latano). Met Fresh Direct Corlato (v. Corofino) nam hij deel aan de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Daar zet het duo met de zestiende plaats het beste Britse resultaat neer. Een jaar later sprong de combinatie op het EK in Windsor.

Indrukwekkende erelijst

Stockdale bouwde in zijn carrière een indrukwekkende erelijst op, won Grote Prijzen en behaalde talloze klasseringen. In 2011 brak de ruiter zijn nek bij een val van een jong paard maar wist sterk terug te komen en weer op het hoogste te niveau meer te draaien. De ruiter had, voordat de diagnose maakkanker werd gesteld, al langer lichamelijke klachten maar reed desondanks ook afgelopen september nog succesvol in de internationale sport.

Herdenking

Tim Stockdale zal in besloten kring worden begraven. Op een later moment wordt een herdenking georganiseerd ter nagedachtenis aan zijn leven en zijn successen.

Bron: H&H/Horses.nl