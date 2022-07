Springruiters TeamNL vierde in Nations Cup Knokke en geven visitekaartje af richting WK Herning

De springruiters van TeamNL zijn in de vijfsterren Landenwedstrijd van Knokke Hippique na een barrage op de vierde plaats geëindigd. In de tweede manche was het team van bondscoach Jos Lansink met een foutloos resultaat de beste van de acht landen. Willem Greve reed voor Nederland twee foutloze rondes met geweldenaar Grandorado TN (v. Elderado van de zeshoek). Hiermee is de combinatie al drie landenwedstrijden op rij dubbel nul. “Topsport”, is de eerste reactie van Lansink. “Als we nulrondjes rijden zoals we in de tweede ronden deden, dan kom je hoog in het klassement.”

“Topsport, abnormaal”, is de reactie van de bondscoach. “Na de eerste manche dacht ik dat we van het toneel verdwenen waren, maar als we maar nulrondes rijden zoals we in de tweede ronden deden dat zit je toch weer heel dicht bij de goede teams. De tweede manche was heel positief. Alle paarden sprongen goed. Als je maar nulrondes rijdt dat kan je hoog komen. Dat lukte in Rotterdam en dat was vandaag ook zo.”

Barrage met vier landen

Er moest een barrage tussen vier landen aan te pas komen in de Nations Cup bij Knokke Hippique. Daarin moest TeamNL dat in de tweede ronde het beste resultaat neerzette Frankrijk, Zweden en België voor laten gaan. Maar wat een goede reeks zet bondscoach Jos Lansink neer met zijn team. Eerste in Rotterdam, tweede in Sankt Gallen, derde in Rome en vandaag vierde in de vijfsterren Nations Cup in Knokke. Dat belooft wat voor het WK begin augustus in Herning, waar TeamNL door de insiders nu tot de favorieten gerekend zal worden.

Marc Houtzager was voor het team aangewezen voor de barrage. Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano) maakte daarin als eerste starter twee springfouten. Het betekende de vierde plaats voor TeamNL na een fantastische landenwedstrijd in de Belgische badplaats. “Marc heeft een snel paard. Ze sprongen een hele goede tweede ronde en daarom koos ik hen uit voor de barrage. Ook omdat de andere paarden al naar de stal waren en die zijn best ver weg van de ring”, verklaart Lansink zijn keuze.

TeamNL foutloos in tweede ronde

Het team van Jos Lansink was het enige van de acht landen met een foutloos resultaat in de tweede manche. Daarmee vocht TeamNL zich na de gedeelde vierde plaats in de eerste manche, naar de gedeelde eerste plaats met Zweden, Frankrijk en gastland België, allen met acht strafpunten na twee omlopen. Daarmee kreeg de spannende landenwedstrijd een ultieme ontknoping met een barrage tussen de vier teams. Dat komt zelden voor.

Op 20 juli maakt Lansink zijn team voor de WK bekend. “Er zit nu nog niemand in het team”, lacht hij. “Mens en dier moeten gezond zien te blijven.” Over zijn kansen is Lansink realistisch. “Vandaag zie je weer eens hoe dicht de topteams bij elkaar zitten. We kunnen nog beter. Mijn gevoel zegt we nog beter kunnen en moeten om mee te doen om de medailles in Herning.”

Overtuigende rondes

Willem Greve en Grandorado TN deden in Knokke wat ze in Rome en Rotterdam ook al deden, foutloos en overtuigend springen. Daarmee lijken ze het bondscoach Jos Lansink wel makkelijk te maken richting het WK in Herning. Ze zijn de enige combinatie van TeamNL die alle omlopen in landenwedstrijden zonder fouten aflegden.

Maikel van der Vleuten, in Rotterdam twee keer foutloos in de landenwedstrijd, reed een superieure foutloze tweede ronde met Beauville Z (v. Bustique). In de eerste manche kregen ze een ongelukkige achterbeenfout op een steilsprong aan het eind van het parcours. Met een totaal van 4 strafpunten droegen ze wel weer bij aan het teamresultaat.

Marc Houtzager en Sterrehof’s Dante N.O.P. zullen zeker nog op het lijstje van de bondscoach staan. Zeker na nu overtuigende, foutloze tweede manche en de goede eerste manche in Knokke. Na de sloot viel toen op de daaropvolgende oxer het delicate plankje naar beneden. Michael Greeve mocht in Knokke zijn opwachting maken in het team met de merrie Fyolieta (v. Carambole). In Rome en Sankt Gallen waren ze erbij als reserve-combinatie. De merrie sprong goed, kreeg in de eerste ronde echter twee foutjes. Dat resultaat telde niet mee voor het team. In de tweede ronde tikte de merrie een balk van de uitsprong van de driesprong aan, die viel. Het resultaat was 4 strafpunten..

Bron: KNHS