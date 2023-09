Springruiters TeamNL niet naar finale in Barcelona

De Springruiters van TeamNL zijn er in de eerste ronde van de FEI Nations Cup Final in Barcelona niet in geslaagd zich te plaatsen bij de beste acht landen, die zondag terugkomen voor de finale. De oranje-jassen eindigden met een totaal van 16 strafpunten op de tiende plaats. De resultaten van Maikel van der Vleuten, Willem Greve en Jur Vrieling telden voor het team.

De springruiters van TeamNL, die in 2021 de FEI Nations Cup Final nog wisten te winnen, hadden vandaag in de eerste ronde het geluk niet aan hun zijde. Met een totaal van 16 strafpunten eindigde het team op plaats 10. Een top 8 klassering was nodig voor de finale op zondag. Nu rest de troostfinale op zaterdagavond voor de vier ruiters, die waren opgesteld door bondscoach Jos Lansink.

Jur Vrieling en Long John Silver 3 N.O.P. begonnen met 8 strafpunten. Maikel van der Vleuten en zijn toppaard Beauville Z N.O.P. kregen een springfout, net als Highway TN van Willem Greve. De hoop was gevestigd op Harrie Smolders met Bingo du Parc. Bij een foutloze rit had Nederland zich geplaatst voor zondag. Echter de vosruin van Mylord Carthago kwam met vier springfouten (16 str pnt) over de finish. Dat was het streepresultaat.

Uitslag

Bron: KNHS