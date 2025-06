Springruiters TeamNL plaatsen zich voor finale EEF series

Met de derde plaats in de halve finale in Boedapest hebben de springruiters van TeamNL zich geplaatst voor de finale van de Longines EEF Nations Cup series. Deze finale wordt in de eerste week van september gehouden in het Zwitserse Avenches. Bondscoach Vincent Voorn deed in de halve finale een beroep op Bas Moerings, Gert Jan Bruggink, Jur Vrieling en Mel Thijssen. “Het was een spannende wedstrijd, de derde plaats is mooi en we zijn geplaatst voor de finale”, klinkt Voorn opgelucht.

“Er zat misschien meer in”, aldus de bondscoach. “Mel kreeg in de eerste omloop een ongelukkige fout op hindernis een. Maar ze maakte het in de tweede ronde fantastisch af. Haar paard Juice sprong heel goed nul. Jammer van de foutjes van Bas en Gert Jan in de combinatie. Maar het resultaat is super. We zijn gebrand op de finale!” Wie Voorn in die finale opstelt, weet hij nog niet. “Die is pas begin september, dus ik maak later bekend wie er in Avenches rijden.”

Tweede na eerste ronde

De oranjejassen begonnen de halve finale sterk met vier strafpunten uit de eerste ronde, dankzij foutloze ronden van Moerings en Bruggink. Het foutje van Thijssen en Juice op de eerste hindernis telde echter mee. Het team van Voorn sloot de eerste ronde daarmee af met vier strafpunten en stond tweede (de tijden bij elkaar opgeteld) achter Zwitserland en voor Italië, die ook met vier strafpunten uit de eerste omloop kwamen.

Mel Thijssen revancheerde zich geweldig met een foutloze rit in de tweede manche. Ze startte als laatste voor Nederland en toen stonden er al acht tellende strafpunten op het scorebord. Zowel Bas als Gert Jan kregen een springfout op de laatste combinatie van het parcours en die telden mee. Jur Vrieling was in beide manches niet meetellend voor de score.

Ruim voldoende voor finale

Met een totaal van 12 strafpunten zakte de TeamNL equipe een plek in het klassement en werd derde achter Italië en Duitsland. Een mooie podiumplek en ruim voldoende voor de finale van de Longines EEF Nations Cup series, waarvoor de beste vijf landen van deze halve finale zich konden plaatsen. Vorige week in Deauville was de andere halve finale. Toen plaatsten België, Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Zweden zich. Nederland krijgt vanuit Boedapest naast Italië en Duitsland ook gezelschap van Oostenrijk en Zwitserland.

Bron: KNHS