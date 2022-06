Springruiters TeamNl voor CSIO Knokke bekend

België organiseert sinds jaren weer een landenwedstrijd springen. Op vrijdag 8 juli is het CSIO5* Knokke Hippique de gastheer van de Nations Cup. Bondscoach Jos Lansink heeft een sterk team geselecteerd voor de wedstrijd in de bekende badplaats.

Een week na CHIO Aken is CSIO5* Knokke Hippique (7 tot en met 10 juli) de volgende landenwedstrijd voor de springruiters van TeamNL. Het is sinds enige jaren weer dat er op Belgisch grondgebied een Nations Cup wordt verreden. Deze wedstrijd telt echter niet mee voor de FEI Nations Cup competitie. Toch brengt Jos Lansink in aanloop naar het WK Springen in Herning (10 – 14 augustus) een sterk team aan start.

Een week na Knokke vervolgt de FEI Nations Cup serie in het Zweedse Falsterbo. De vierde wedstrijd in deze reeks die de springruiters van TeamNL aandoen is Dublin (17 t/m 22 augustus). De finale is eind september in Barcelona.

CSIO Knokke springteam Nations Cup, vrijdagmiddag 8 juli

Michael Greeve (Veeningen), Fyolieta (v.Carambole), KWPN, merrie, 12 jaar

Willem Greve (Markelo), Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek), KWPN, hengst, 11 jaar

Marc Houtzager (Rouveen), Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano), KWPN, merrie, 14 jaar

Harrie Smolders (Lage Mierde), Monaco (v.Cassini II), Holsteiner, ruin, 13 jaar

Maikel van der Vleuten (Someren), Beauville Z (v.Bustique), Zangersheide, ruin, 12 jaar

Bron: persbericht