Springruiterteams TeamNL voor CHIO’s Rotterdam en Aken bekend

Bondscoach Jos Lansink heeft de TeamNL combinaties bekend gemaakt waarmee hij van start wil in de Longines FEI Nations Cup springen bij het CHIO Rotterdam. Het Nederlandse CHIO in het Kralingsebos staat op de agenda van 21 tot en met 25 juni. De landenwedstrijd wordt verreden op vrijdag 23 juni. Een week na de thuiswedstrijd in Rotterdam staat het prestigieuze CHIO Aken op het programma, en ook dat team is bekend.

In Rotterdam zijn het Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Jur Vrieling, Leopold van Asten en Marc Houtzager die het team voor de landenwedstrijd vormen. In principe is daarbij Marc Houtzager de vijfde man, maar als de situatie daarom vraagt, kan dit nog gewijzigd worden.

Meetmoment voor EK

Lansink kijkt uit naar het topconcours in Rotterdam: “Rotterdam is een geweldig concours en we hebben maar een CHIO in eigenland, daar wil je natuurlijk graag goed presteren. Voor ons is het daarnaast ook een meetmoment richting het Europees kampioenschap wat het nog extra belangrijk maakt. Ik kijk uit naar vier dagen mooie springsport in Rotterdam”, vertelt Lansink.

CHIO Aken

Ook voor CHIO Aken heeft Lansink zijn selectie bekend gemaakt. Naast vaste krachten Harrie Smolders, Jur Vrieling en Marc Houtzager zijn hier de Aken debutanten Kim Emmen en Lars Kersten opgesteld. Lansink vertelt over Aken: “Aken is natuurlijk voor iedereen een speciaal concours. Je hebt er paarden nodig die ervaring hebben op grote graspistes. Kim Emmen heeft in Rome met Inflame een sterke indruk achtergelaten, dat was heel positief. En ook Emmerton van Lars Kersten heeft al genoeg ervaring opgedaan in grote indrukwekkende entourages.”

Bron: Persbericht